Cerignola, tremendo incidente auto-moto sulla SP 77: morto il centauro

Tragedia avvenuta poco fa nei pressi del casello A14 di Cerignola Est, sulla Strada Provinciale. Una Bmw Serie 3 e una motocicletta si sono scontrate frontalmente: l’impatto, violentissimo a causa dell’estrema velocità, non ha lasciato scampo al centauro, morto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, un uomo di 30 anni. Ferito anche il conducente dell’auto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sulla precisa dinamica dell’incidente sono state affidate alla polizia stradale, che si sta occupando di tutti i rilievi del sinistro.