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“Costa a Sud”, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni

Si terrà martedì 28 aprile, alle ore 15.00, presso la sala consiliare del Comune di Zapponeta, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Costa a Sud”, iniziativa che propone un nuovo modello di turismo accessibile, inclusivo e sostenibile, capace di connettere la costa foggiana con le aree interne dei Monti Dauni.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia – A.Re.T. Pugliapromozione, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità ed è coordinato dall’ATS “Costa a Sud” con capofila Patto Consulting Impresa Sociale.

L’obiettivo è trasformare l’accessibilità da semplice obbligo normativo a leva di sviluppo territoriale, attraverso la costruzione di una rete integrata di servizi, formazione e accoglienza rivolta a persone con disabilità, famiglie, anziani e turisti fragili.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati obiettivi, azioni e visione di Costa a Sud, progetto che coinvolge i Comuni di Zapponeta, Cerignola, Carapelle, Monte Sant’Angelo e Biccari, unendo mare, borghi e aree interne in un unico itinerario turistico accessibile.

Interverranno:

Dott. Michele Cataldo

Referente del Welfare Culturale e Turistico del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia

Referente del Welfare Culturale e Turistico del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Dott.ssa Nica Mastronardi

Coordinatrice tecnica e RUP A.Re.T. Pugliapromozione

(in collegamento da remoto)

Coordinatrice tecnica e RUP A.Re.T. Pugliapromozione (in collegamento da remoto) Dott.ssa Barbara Torraco

Presidente di Patto Consulting Impresa Sociale e capofila dell’ATS “Costa a Sud”

Presidente di Patto Consulting Impresa Sociale e capofila dell’ATS “Costa a Sud” Dott. Vincenzo Riontino

Sindaco di Zapponeta

Sindaco di Zapponeta Dott. Michele Grossi

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale – ASL Manfredonia

Modera l’incontro

Saverio Serlenga, giornalista

Ufficio Stampa