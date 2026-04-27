Scontro sulla Statale 89 tra Mattinata e Manfredonia: tre feriti, tra cui un carabiniere fuori servizio

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 26 aprile lungo la Strada Statale 89, sul Gargano, all’altezza del bivio per Macchia (km 160). Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Nissan Qashqai e una Ford Fusion, che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate violentemente.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con più ambulanze, provenienti dalle postazioni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite. Tra queste figura anche un carabiniere libero dal servizio, trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni dei feriti.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai militari dell’Arma, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo la Statale 89, arteria frequentemente interessata da traffico intenso, soprattutto nei periodi primaverili e turistici.