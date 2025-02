[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cerignola, auto travolge donna: il video shock

Incredibile incidente a Cerignola, dove nella mattinata di ieri si è sfiorata la tragedia. In via Ofanto, nei pressi del Piano delle Fosse, una donna, che era scesa da poco da un’utilitaria, è stata travolta da un’altra vettura, il cui conducente aveva perso nel frattempo il controllo. Fortunatamente la donna ha riportato solo ferite, medicate in ospedale da dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Video di TeleSveva