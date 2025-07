[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Centrodestra di Manfredonia unito: “Il rumore della verità, non ci pieghiamo”

IL RUMORE DELLA VERITA’, NON CI PIEGHIAMO.



Il centrosinistra di Manfredonia ha scelto, ancora una volta, la via della polemica sterile e

dell’insulto gratuito. Di fronte alle legittime osservazioni del consigliere Ugo Galli, rispondono con

un comunicato che trasuda nervosismo, arroganza e una preoccupante distanza dalla realtà vissuta

dai cittadini.



Accusare l’opposizione di “politica-spettacolo” e “disonestà” è un atto grave, che rivela quanto

l’amministrazione, targata PD e Progetto Popolare, sia ormai incapace di sostenere un confronto

democratico e costruttivo. Ma se c’è qualcosa di “politicamente disonesto”, è proprio il tentativo di

mascherare inefficienze amministrative dietro una cortina di parole vuote e autocelebrazioni.



La verità è sotto gli occhi di tutti:

La città è sporca, disorganizzata, abbandonata.

La raccolta differenziata è gestita con ritardi e confusione.

I cittadini pagano di più per servizi peggiori.



Le promesse elettorali sono state tradite una dopo l’altra.



Mentre il csx si arroga il diritto di distribuire patenti di moralità, noi continuiamo a fare ciò che

dovrebbe fare ogni opposizione seria: vigilare, denunciare, proporre. Non ci interessa il clamore, ma

la chiarezza, non cerchiamo visibilità, ma verità.



A chi ci accusa di “fare solo rumore”, rispondiamo con forza: “Il rumore che facciamo è quello

delle voci dei cittadini, stanchi di essere ignorati. È il rumore della coscienza civica che non si piega

al conformismo. È il rumore della libertà di pensiero, che gli esponenti della maggioranza

vorrebbero zittire con comunicati intimidatori”.

Manfredonia merita di più, sì. Ma non da chi ha già dimostrato di non saper governare e vivere alla

giornata. Merita una guida seria, competente, trasparente. Merita una politica che ascolta, non che

impone.



La coalizione del Centrodestra – Manfredonia