CENTRO VELICO GARGANO – UN MARE DI SPORT



Il Centro Velico Gargano (CVG) fondato nel 1972 è stata la prima realtà sportiva velica di

Manfredonia, negli ultimi anni, la professionalità, la splendida accoglienza della sede del circolo –

posizionata sul Molo di Ponente – e la serietà dei soci, hanno permesso al CVG di ottenere

riconoscimenti in tutti gli ambienti, balzando ai primi posti tra i circoli sportivi nautici.



Questa importante svolta sportiva è stata voluta con forza dal presidente Michele Damato, dal suo

direttivo e da tutti i soci, che formano un gruppo coeso e fortemente interessato all’attività sportiva.



Il 2025 è stato un anno ricco di attività e soddisfazioni per lo staff sportivo. L’anno è iniziato con

l’organizzazione della 4ª tappa del Campionato Zonale Puglia Classi 420 ed è proseguito con le

attività ludico-sportive di vela, canottaggio e pesca. Grazie all’abnegazione e alla professionalità del

team, il CVG ha ottenuto l’approvazione del progetto sportivo “UN MARE DI SPORT” da parte

della Regione Puglia – Assessorato allo Sport. Avviso A e D 2025 – Progetti Sportivi.



Il progetto ha consentito per la durata di due mesi, la divulgazione delle attività sportive legate alla

vela, al canottaggio e alla pesca, grazie a protocolli d’intesa stipulati con importanti realtà sociali

del territorio, come associazioni per disabili e istituti scolastici. Ciò ha permesso a un numero

significativo di persone di svolgere attività sportiva in mare.



Non è mancata la tematica ecologica per limitare gli sprechi, plastic free, una consapevolezza

maggiore verso una idea di vita ecologica possibile, inoltre, partecipa concretamente alle attività del

circolo cittadino di Legambiente, la cui sede è ospitata proprio presso la storica realtà velica.

Si tratta di un traguardo importante per il CVG, che concretizza così i suoi scopi sociali e sportivi

incontrando le esigenze del territorio.



Il Centro Velico Gargano, quindi, non è solo sport, ma un’offerta completa. Chiunque volesse

osservare o cimentarsi in queste attività, può semplicemente passare dalla sede situata presso il

Molo di Ponente troverà uno staff e un luogo perfetti per tali avventure.



Il Presidente pro Tempore

del Centro Velico Gargano

Michele DAMATO