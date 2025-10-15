Centro Velico Gargano, un mare di sport
CENTRO VELICO GARGANO – UN MARE DI SPORT
Il Centro Velico Gargano (CVG) fondato nel 1972 è stata la prima realtà sportiva velica di
Manfredonia, negli ultimi anni, la professionalità, la splendida accoglienza della sede del circolo –
posizionata sul Molo di Ponente – e la serietà dei soci, hanno permesso al CVG di ottenere
riconoscimenti in tutti gli ambienti, balzando ai primi posti tra i circoli sportivi nautici.
Questa importante svolta sportiva è stata voluta con forza dal presidente Michele Damato, dal suo
direttivo e da tutti i soci, che formano un gruppo coeso e fortemente interessato all’attività sportiva.
Il 2025 è stato un anno ricco di attività e soddisfazioni per lo staff sportivo. L’anno è iniziato con
l’organizzazione della 4ª tappa del Campionato Zonale Puglia Classi 420 ed è proseguito con le
attività ludico-sportive di vela, canottaggio e pesca. Grazie all’abnegazione e alla professionalità del
team, il CVG ha ottenuto l’approvazione del progetto sportivo “UN MARE DI SPORT” da parte
della Regione Puglia – Assessorato allo Sport. Avviso A e D 2025 – Progetti Sportivi.
Il progetto ha consentito per la durata di due mesi, la divulgazione delle attività sportive legate alla
vela, al canottaggio e alla pesca, grazie a protocolli d’intesa stipulati con importanti realtà sociali
del territorio, come associazioni per disabili e istituti scolastici. Ciò ha permesso a un numero
significativo di persone di svolgere attività sportiva in mare.
Non è mancata la tematica ecologica per limitare gli sprechi, plastic free, una consapevolezza
maggiore verso una idea di vita ecologica possibile, inoltre, partecipa concretamente alle attività del
circolo cittadino di Legambiente, la cui sede è ospitata proprio presso la storica realtà velica.
Si tratta di un traguardo importante per il CVG, che concretizza così i suoi scopi sociali e sportivi
incontrando le esigenze del territorio.
Il Centro Velico Gargano, quindi, non è solo sport, ma un’offerta completa. Chiunque volesse
osservare o cimentarsi in queste attività, può semplicemente passare dalla sede situata presso il
Molo di Ponente troverà uno staff e un luogo perfetti per tali avventure.
Il Presidente pro Tempore
del Centro Velico Gargano
Michele DAMATO