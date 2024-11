Celebrazioni nazionali della festa di Santa Cecilia: San Giovanni Rotondo ospita le Bande Cittadine di tutta Italia

Torino passa il testimone a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Cecilia 2024

In occasione delle celebrazioni nazionali in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, domenica 17 novembre, San Giovanni Rotondo si prepara ad ospitare il raduno nazionale delle bande musicali cittadine provenienti, numerose, da tutta Italia.

In una giornata ricchissima di momenti di spettacolo, la città di San Pio vedrà sfilare le bande musicali sulle principali arterie della città: da Piazza Europa, angolo via Aldo Moro, fino al santuario di San Pio, percorrendo viale Cappuccini, dove alle ore 11.30 si celebrerà la Santa Messa. Un’atmosfera impreziosita di colore e musica di altissimo livello pronta a coinvolgere attivamente i cittadini e i turisti, in un imperdibile appuntamento con la tradizione bandistica italiana.

«La banda musicale è parte integrante del nostro tessuto sociale e della nostra storia: poter celebrare un raduno nazionale delle bande cittadine vuol dire riavvicinarci alle nostre tradizioni, dar loro nuovamente il prestigio che meritano. – Dichiara il sindaco Filippo Barbano – L’appuntamento con i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia restituiscono ancora più rilevanza a tale evento: la tradizione bandistica italiana è un vanto e sono fermamente sicuro che i nostri cittadini e i turisti, attratti dalla portata dell’evento, sapranno apprezzare un giorno così speciale per la nostra San Giovanni Rotondo». Conclude Barbano.

La giornata è stata organizzata da ANBIMA APS Rete Associativa in sinergia con il Comune di San Giovanni Rotondo, l’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e i Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo.

Il programma completo:

Domenica 17 novembre

ore 9.30, sfilata delle Bande partecipanti.

ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina, che sarà trasmessa in diretta su Padre Pio TV (canale 145 del digitale terrestre, canale 445 di Tivùsat, canale 852 di Sky) e in streaming su www.padrepio.tv

ore 19.30, la Chiesa di San Pio da Pietrelcina ospiterà il concerto della Banda Giovanile Regionale ANBIMA Puglia, diretta dal M° Nicola Cotugno, Direttore della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare 3ª Regione Aerea di Bari.