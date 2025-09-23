Cecilia Rodriguez: le foto a poche settimane dal parto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cecilia Rodriguez si prepara all’arrivo della sua piccola Clara Isabel, a poche settimane dal parto. Sebbene la data esatta non sia stata ancora resa pubblica, i calcoli dei follower fanno intuire che il grande momento potrebbe avvenire a metà ottobre. Intanto l’attesa cresce e la futura mamma regala ai follower piccoli segnali che fanno sognare.

Lo scatto tenero di Cecilia Rodriguez

Oggi, mercoledì 23 settembre 2025, Cecilia ha condiviso sui social uno scatto tenerissimo: un vecchio stendino pieno di panni appena lavati, tutte piccole misure perfette per un bebè e, soprattutto, di colore rosa. Un dettaglio apparentemente semplice, ma che la maggior parte degli ammiratori interpreta come un chiaro riferimento all’arrivo imminente di Clara Isabel. L’immagine è accompagnata dall’emozione di una gravidanza che è stata desiderata a lungo.

La storia di Cecilia e Ignazio Moser è nota ai fan: anni di tentativi e una strada non sempre facile, raccontata in pubblico e in tv. Cecilia ha spiegato di essersi affidata alla medicina e ai trattamenti quando necessario, per realizzare quello che ora sembra destinato a diventare il loro più prezioso dono. Il countdown è iniziato.