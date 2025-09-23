Helena Prestes torna sui social: il primo gesto è per Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In quest’ultima settimana, la modella brasiliana è stata annunciata come concorrente della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che andrà in onda nella primavera 2026. Nel programma, la donna insieme ad altri 49 concorrenti si sfideranno in prove fisiche e di cultura per vincere il montepremi finale. Le riprese iniziate lo scorso 15 settembre si sono concluse ieri 22 settembre. In rete già circolano diverse indiscrezioni sul possibile vincitore. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Helena Prestes, Shaila Gatta, Federico Fusca, Edoardo Tavassi e Matteo Diamante sarebbero arrivati alla fine del reality show. I quattro ex gieffini e lo chef toscano sarebbero riusciti a sbaragliare la concorrenza degli altri 45 concorrenti.

Helena Prestes ed il gesto per Javier Martinez dopo The Fifty

Alessandro Rosica, invece, ha riportato nelle sue storie di Instagram che Helena Prestes avrebbe avuto dei problemi durante le registrazioni di The Fifty, durate otto giorni. La modella brasiliana avrebbe accusato fortemente l’assenza di Javier Martinez, il compagno conosciuto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Un’indiscrezione che sembra trovare fondamento in un gesto che la 35enne ha fatto appena tornata attiva sui social. La donna ha messo mi piace al post che il pallavolista argentino aveva pubblicato nel suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva commosso i fan con una dedica d’amore per la modella brasiliana. Nel messaggio, il 30ene ringraziava la compagna per aver avuto il cuore e la forza di dimostrargli che tutto quello che voleva era sempre stato davanti ai suoi occhi.