Cecilia Rodriguez è incinta? La verità sulla sorella di Belen

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le voci di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez continuano a infiammare il gossip. Dopo un “pancino sospetto” avvistato alla Milano Fashion Week, nuove immagini sui social alimentano i dubbi. La sorella di Belen, che compirà 35 anni il 18 marzo, ha mostrato la nuova collezione del brand di famiglia, Hinnominate, in un video dove le sue forme sembrano suggerire una dolce attesa.

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser?

Nonostante le speculazioni, Cecilia non ha confermato né smentito la notizia, mantenendo un velo di mistero sulla situazione. Il silenzio potrebbe essere legato alla scaramanzia, una pratica comune nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, alcuni indizi sembrano confermare le voci di una gravidanza. Lo scorso dicembre, Cecilia aveva postato la foto di un braccialetto medico mentre si trovava in una clinica per la fecondazione in vitro. Se il trattamento è andato a buon fine, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a fine mese.

La coppia, che si è sposata nel 2022, ha sempre espresso il desiderio di avere figli. Cecilia e Ignazio Moser non hanno mai nascosto la loro intenzione di allargare la famiglia e ora, dopo il matrimonio, sembra che il loro sogno stia per avverarsi.

I fan della coppia sono in trepidante attesa di una conferma ufficiale, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, le voci sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez continuano a circolare, alimentando la curiosità e l’attenzione del pubblico.