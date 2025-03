Belen, la confessione shock sul figlio Santiago

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez si è aperta in una lunga intervista a La Repubblica, rivelando dettagli intimi sulla sua vita privata e professionale. Tra le confessioni, ha spiegato perché il figlio Santiago, avuto con Stefano De Martino, è sempre meno presente sui suoi profili social.



Cosa ha detto Belen su Santiago?

“Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più” ha rivelato la showgirl argentina, sottolineando come la privacy dei figli sia diventata una priorità. Santiago, ormai quasi adolescente, desidera maggiore controllo sulla sua immagine online.

Belen ha anche espresso preoccupazione per l’uso dei social media da parte dei giovani: “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo. Gli adolescenti come si difendono?”. La showgirl ha raccontato di aver dovuto affrontare anche episodi di stalking, che l’hanno portata a cambiare numero di telefono.

Oggi, Belen è single e desidera un uomo “più serio, più grande, che non entri in competizione”. Dopo un periodo difficile, in cui ha sofferto di depressione, la Rodriguez ha imparato a rivendicare la propria fragilità e a proteggere la sua vita privata.