Ce la faremo, come nel dopoguerra: un emozionante video-documentario di Manfredonia nel 1958

Un mio professore delle superiori, Nicola Tortorella, ripeteva spesso che la storia è come il cappello di Napoleone, ovvero fatta di alti e bassi. Sicuramente questo è un brutto momento, ma ne verremo fuori.Ci rialzeremo, come abbiamo già fatto negli anni ’50, quando la seconda guerra mondiale, contribuì a marcare una differenza ancora più netta tra un arretrato Sud ed un Nord più progredito.In questo video-documentario del 1958, intitolato Viaggio nel Sud, #Manfredonia è presa dal giornalista come simbolo del Sud Italia. Una città che, nonostante tante difficoltà, si è rialzata ed è rinata.

Maria Teresa Valente