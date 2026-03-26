CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATA
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per oltre un milione di lavoratori della scuola italiana. Dopo gli incrementi già previsti nei precedenti rinnovi contrattuali, anche questo nuovo accordo punta a rafforzare le retribuzioni di docenti e personale ATA, introducendo al tempo stesso alcune misure di welfare.
Le trattative sono ufficialmente partite nel 2026 e si inseriscono in un percorso di progressiva rivalutazione degli stipendi del settore scolastico, già avviato negli ultimi anni.
Aumenti stipendiali: quanto cresce la busta paga
Secondo le stime attuali, il rinnovo del contratto scuola 2025-2027 dovrebbe garantire un aumento medio degli stipendi pari a circa il 5,4%. Questo si traduce, in termini concreti, in un incremento di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e di circa 104 euro per il personale ATA.
Si tratta di cifre medie, che possono variare sensibilmente in base a diversi fattori:
- anzianità di servizio
- grado di scuola
- ruolo ricoperto
Infatti, gli importi effettivi in busta paga saranno differenziati e definiti con precisione solo nelle tabelle ufficiali del contratto.
CCNL scuola 2025-2027 stipendio: un aumento che si somma ai rinnovi precedenti
Il nuovo incremento non va considerato isolatamente, ma come parte di un ciclo di aggiornamenti salariali. Negli ultimi anni, infatti:
- il rinnovo 2019-2021 ha portato circa 123 euro medi in più al mese
- il contratto 2022-2024 ha aggiunto circa 150 euro mensili
Con il nuovo accordo 2025-2027, l’aumento complessivo potrebbe arrivare a circa 416 euro lordi mensili medi nell’arco degli ultimi tre rinnovi.
Questo dato evidenzia un tentativo strutturale di recupero del potere d’acquisto per il personale scolastico, anche se resta aperto il dibattito sull’effettiva adeguatezza rispetto all’inflazione.
Incrementi progressivi tra 2025 e 2027
Le simulazioni indicano che gli aumenti potrebbero essere distribuiti nel tempo, con una crescita graduale:
- nel 2025: incrementi più contenuti, tra circa 30 e 50 euro lordi
- nel 2026: aumenti più consistenti, fino a oltre 100 euro
- a regime: raggiungimento della media prevista di circa 143 euro
Questa progressione dipende dalle risorse stanziate e dalle modalità di applicazione del contratto.
Non solo stipendio: le novità del contratto
Oltre agli aumenti retributivi, il CCNL scuola 2025-2027 dovrebbe introdurre anche nuove misure di welfare per il personale. Tra le principali ipotesi:
- polizza sanitaria integrativa
- agevolazioni su mutui e prestiti
- convenzioni e sconti su servizi
Questi strumenti mirano a migliorare le condizioni complessive dei lavoratori della scuola, andando oltre la sola componente salariale.
CCNL scuola 2025-2027 stipendio: arretrati e impatto reale in busta paga
Un altro elemento importante riguarda gli arretrati, legati ai periodi di “vacanza contrattuale”. In base alle precedenti esperienze, gli importi possono essere significativi e vengono generalmente erogati in una o più tranche.
Tuttavia, è fondamentale ricordare che gli importi citati sono sempre lordi: il netto effettivo dipende da variabili come:
- aliquote fiscali
- detrazioni
- situazione personale del lavoratore
Il rinnovo del CCNL scuola 2025-2027 segna un ulteriore passo nel processo di adeguamento degli stipendi del personale scolastico. L’aumento medio previsto di circa 143 euro al mese rappresenta un miglioramento concreto, soprattutto se considerato insieme agli incrementi dei contratti precedenti.
Resta però centrale il tema del potere d’acquisto e della valorizzazione della professione docente, su cui si giocherà gran parte del confronto tra Governo e sindacati nei prossimi mesi.