Caterina Murino: l’ex Bond girl è incinta? La verità dei fatti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Caterina Murino, attrice dal fascino magnetico e volto internazionale del cinema italiano, il prossimo compleanno sarà il più intenso di sempre. Non solo per l’età che avanza, ma perché coinciderà con la realizzazione di un sogno inseguito a lungo: diventare madre. Un desiderio profondo, coltivato con tenacia e coraggio, che ora si prepara a concretizzarsi con l’arrivo del suo primogenito, atteso proprio nei giorni in cui spegnerà le sue 48 candeline. L’attrice, dopo due aborti spontanei, si è affidata alla fecondazione in vitro che le permetterà di stringere tra le braccia un bimbo tutto suo. Caterina Murino ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al momento felice che sta vivendo.

Caterina Murino: “Vivo un momento magico”

Intervistata alla rivista Gala, Caterina Murino ha parlato della sua gravidanza: «Sento di vivere un momento magico. Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre». Giunta oramai al settimo mese, l’attrice ha detto qualche parola riguardo alla sua età “avanzata”: È vero che ci si stanca più in fretta che a 30 anni. Ma essere una donna matura può anche essere un vantaggio. Nella mia carriera ho vissuto così tante esperienze, ho viaggiato così tanto che non avrò alcuna frustrazione nel muovermi di meno per un po’». Insomma, Caterina la prende con filosofia, anche perché fino ad ora «non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia». Il compagno di Murino si chiama Édouard Rigaud, avvocato francese riservato e lontano dai riflettori. I due sono insieme da quasi un decennio; come informa Oggi la loro storia d’amore, iniziata nel 2016, ha trovato casa tra le stradine romantiche di Montmartre, a Parigi, dove la coppia condivide una quotidianità discreta e solida. Caterina ha già le idee chiare su cosa farà dopo il parto: «A novembre inizio una tournée italiana di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni. Devo assolutamente perdere i chili accumulati in gravidanza per poter entrare nei bustini». Il figlioletto non sarà lasciato da solo, ma lo porterà con lei: «Non riesco a immaginare di lasciarlo con una tata. Ma dato che lavoreremo tutte le sere, mia madre sarà lì ad aiutarmi». Classe 1977, sarda di origine e cosmopolita per vocazione, Caterina Murino è un volto noto del cinema internazionale. La sua consacrazione è arrivata nel 2006 accanto a Daniel Craig in Casino Royale, dove ha interpreto la Bond girl Solange, ma la sua carriera spazia ben oltre l’immaginario glamour. Attrice raffinata e intensa, Murino alterna con naturalezza il grande schermo al palcoscenico teatrale, passando per produzioni francesi, italiane e anglosassoni. Impegnata anche sul fronte dei diritti umani, è ambasciatrice per l’organizzazione AMREF e da anni sostiene progetti legati alla salute delle donne in Africa. Ora dopo tante esperienze importanti, adesso Caterina si prepara a vivere quella più intensa ed esaltante: diventare mamma.