Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campionato Giovanile di Vela a Manfredonia. La Marca: “Abbiamo sostenuto la manifestazione”

Manfredonia ancora una volta è al centro del palcoscenico Nazionale dello sport con il Campionato Giovanile Vela in doppio.



Il nostro mare e la nostra città si sono riempiti di colori, di entusiasmo, di tanti giovani atleti pronti a sfidarsi e ad affrontare il vento.



Un ringraziamento va alla Federazione all a Gargano Sealing Club, per aver scelto Manfredonia, alle Forze dell’ ordine, alla Capitaneria di Porto, alla Croce Rossa e a quanti garantiranno la sicurezza e renderanno possibile questo evento.



Lo Sport é un asset straordinario per il turismo e lo abbiamo visto: già da alcuni mesi le nostre strutture ricettizie erano già piene. Investire sullo sport é avere una visone di futuro ben chiara che sa coniugare salute, territorio, economia, bellezza e crescita personale.



Protagonisti sono oggi i giovani, la loro straordinaria forza ed energia che saprà contaminarci.



Lo sport é prima di tutto un progetto di vita, un’esperienza educativa straordinaria da vivere intensamente, facendo ben comprendere che dietro ogni importante risultato c’è fatica, sacrificio, che una sconfitta è solo una battuta d’arresto, un’ occasione per rialzarsi, spesso preludio di tanto successo.

Lo sport ci aiuta a capire che le regole non sono una prigione, ma ingredienti fondamentali per stare insieme.



Come Amministrazione non abbiamo esitato a sostenere tale manifestazione, convinti che si tratta di un momento straordinario per una comunità saprà essere accogliente, per una città che, giorno dopo giorno, sta cambiando la sua narrazione Buon Vento.

Domenico La Marca Sindaco di Manfredonia