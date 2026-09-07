Meteo, le previsioni per l’autunno 2026
Meteo, le previsioni per l’autunno 2026
Le proiezioni meteo del Centro Europeo per l’avvio del prossimo Autunno (Ottobre) confermano un’anomalia importante nel campo delle temperature che continueranno a mantenersi ben oltre le medie climatiche. Detto in parole semplici farà più caldo del solito, specie nella prima di stagione: non escludiamo infatti che possa presentarsi la classica Ottobrata.
Lo scrive IlMeteo.it
La novità più importante riguarda le precipitazioni: su molte delle nostre regioni potrebbero infatti cadere più piogge del normale.
In definitiva, il prossimo Autunno si preannuncia come un periodo di grandi contrasti termici e tante piogge, specialmente per le regioni centro-meridionali e i versanti tirrenici. La combinazione tra un Mediterraneo eccezionalmente caldo e il ritorno prepotente delle correnti atlantiche crea il terreno ideale per fasi di maltempo intenso.