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Meteo, le previsioni per l’autunno 2026

Le proiezioni meteo del Centro Europeo per l’avvio del prossimo Autunno (Ottobre) confermano un’anomalia importante nel campo delle temperature che continueranno a mantenersi ben oltre le medie climatiche. Detto in parole semplici farà più caldo del solito, specie nella prima di stagione: non escludiamo infatti che possa presentarsi la classica Ottobrata.

Lo scrive IlMeteo.it

La novità più importante riguarda le precipitazioni: su molte delle nostre regioni potrebbero infatti cadere più piogge del normale.

In definitiva, il prossimo Autunno si preannuncia come un periodo di grandi contrasti termici e tante piogge, specialmente per le regioni centro-meridionali e i versanti tirrenici. La combinazione tra un Mediterraneo eccezionalmente caldo e il ritorno prepotente delle correnti atlantiche crea il terreno ideale per fasi di maltempo intenso.