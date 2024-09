Castriotta: “Nonna Maria Saveria Bottalico: da un ricordo di polvere”

Manfredonia – ANNI ’66 inizio di via Stella a un pianterreno abitava nonna Maria Saveria Bottalico,era la mamma del mio babbo. Che in realtà non la vedevo mai – solo una volta la vidi passare dal “Villaggio dei Pescatori” lungo il mare – quando la mia mamma mi chiamò e mi disse : Claudio quella è tua nonna, era quasi di fianco non ci guardò nemmeno,poi non la vidi più – dopo un paio di anni morì.

Il suo carattere un po’ particolare,La mia nonna è la prima a destra di chi guarda . Qui in foto sta discutendo con una amica di strada parlavano ,della pensione che avevano riscosso alle Poste e scambiavano qualche banconota.

Nel periodo di inizio autunno , quando il clima era profumato di nuovi prodotti che dava la terra e il mare ,tra un sole tiepido e un cielo limpido con sfumature di bianco. L’odore che veniva dal mare era forte saliva in città prepotente.Non ci posso credere non ricordavo più nonna, in questi giorni mentre giravo una pagina vecchia su facebook – guarda caso eccola qui – mi sono detto. Il suo sottano di dimensione media era di sua proprietà – lo aveva comprato con i soldi di nonno che era emigrato in Venezuela,quando all’epoca in citta’ era cosi. Guadagnava molti soldi, si vedevano poco.

Nonno Vincenzo ,quando fece poi ritorno a Manfredonia,riprese il suo mestiere di pescatore nonostante l’età avanzata,aveva una grande barca a Paliotto con vela e timone a mano per seguire i tratti per pescare.

Poi un giorno si ammalò non usciva più stava in un giaciglio di letto, non poteva muoversi più – così nel 1949 morì.

Da adulto mamma – mi raccontava sempre un aneddoto di nonno Vincenzo,nei giorni della festa della Madonna di Siponto – sedeva ad una sedia a guardare la festa della gente che passava ,era alto e grosso – nonno rimaneva con le ciabatte con mezzo piede di fuori perché,non poteva farsi fare le scarpe su misura aveva 49 di piede – per via dei debiti.

Nonna – continuò la sua vita di sempre ironica e strafottente, spesso comica , continuò a campare con la sua pensioncina – come tratta la foto del tempo lontano – da un ricordo di polvere.

di Claudio Castriotta