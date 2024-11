Castriotta: “La storia di una foto; ricordo dei grandi fratelli fotografi Valente”

Manfredonia – UNA foto, un regalo,che mi fu donata anni fa, da dei parenti , un’immagine del recupero del materiale dello Studio fotografico Valente, il tempo della foto, conta circa gli anni ’50 – “Uno Studio” quello dei Valente, attivo a Manfredonia tra il 1890 e il 1980.

Quell’immobile di proprietà in Corso Manfredi. Ancora ricordo il grande studio dei fratelli, un luogo di sogni, con macchinari magnifici già all’epoca. Era già arrivato circa gli inizi degli anni ’70 ed io, piccino, con le mani sul mento, spiavo dalla porta dei maestri , che lavoravano con le pellicole grandi e lunghe, in bianco e nero, foto messe ad asciugare , era l’unico laboratorio della nostra Manfredonia.

Il tempo sembrava non passasse mai, era fermo lì in quel mondo tutto loro , come se fosse un’altra era.

Il loro studio sempre buio , loro i maestri , sorridevano nel vedere il mio visio dallo sguardo incuriosito, e mi lasciavano guardare,nella loro serietà.

Non dimenticherò mai i loro camici neri, il profumo di quell’ ambiente mi è rimasto nella mente , così come il sogno di narrare storie, che sentivo dentro di me crescendo.

Per la mia città che imparavo a conoscere e ad amare.



Articolo di Claudio Castriotta