Castriotta: “Il mio piccolo ricordo del maestro Pino Lauriola”

Manfredonia – IL commovente del noto fotografo Pino Lauriola , catturando quest’immagine in piazza di città, in una magnifica giornata di vita quotidiana fine anni fine 70 – Io lo ricordo così da ragazzo.

– il compianto maestro Pino, aveva uno studio inizio via Aldo Moro,con i suoi figli – sempre in attività…andava ovunque , sempre in giro – con la sua macchina fotografica appesa al collo, la portava come se fosse una catenina… era inseparabile – faceva parte della sua anima e del suo cuore … fu come avere un distintivo al petto, da fare fiorire oggi al cielo, per il suo tanto camminare per le vene del paese – la generazione la sua … esemplare da inorgoglire la grande tradizione dei fotografi sipontini. In fondo il ricordo in foto, degli anni del maestro.

di Claudio Castriotta