A Casina, in provincia di Reggio Emilia, un bambino ha trovato dei soldi per strada mentre passeggiava con la madre e ha deciso di donarli a chi ne ha bisogno. Senza capricci né esitazioni, ha consegnato la somma al Centro di Ascolto Caritas del paese, rinunciando alla possibilità di acquistare un giocattolo per sé. La storia è stata condivisa sul profilo Facebook del centro di ascolto della Caritas della città con tanto di foto del biglietto che riporta un messaggio semplice ma toccante: “Li ho trovati, li dono a voi, un abbraccio”. Un gesto disinteressato e carico di altruismo e solidarietà. In un mondo lacerato da guerre e discordie, questi piccoli gesti scaldano il cuore e ridanno fiducia nelle nuove generazioni, ricordandoci quanto sia importante investire sull’educazione sin dalla tenera età.