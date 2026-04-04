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Casillo infuriato dopo Cosenza-Foggia: “Mi vergogno di far parte di questo sistema”

“Ci stiamo giocando il campionato e non si può fischiare la fine senza permettere l’attivazione del FVS”, ha dichiarato Gennaro Casillo ai microfoni di Antenna Sud con tono deciso. “Siamo troppo penalizzati, mi vergogno di far parte di questo sistema. Il Foggia va rispettato”.

Casillo ha poi allargato il discorso ad altri episodi recenti: “A Cava ci sono stati due rigori netti non concessi. Sono tutte partite della vita, ogni episodio pesa tantissimo. Oggi, con l’1-1, ci saremmo messi in una situazione diversa”.

Nonostante la rabbia per le decisioni arbitrali, il presidente ha voluto comunque sottolineare i progressi della squadra: “La squadra sta migliorando e per questo li ringrazio sempre. Ma gli episodi continuano a girare contro di noi”.

Infine, un messaggio chiaro in vista del finale di stagione: “Basta ora, siamo esausti. Ma combatteremo fino alla fine”.