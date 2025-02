[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Casa Prencipe è il Miglior Pastificio Biologico Italiano 2024!

Un altro traguardo che ci riempie di orgoglio! Lux Life Magazine, testata internazionale di riferimento per il lusso e la qualità alimentare, ci ha premiato come Miglior Pastificio Biologico Italiano 2024.

Un riconoscimento che celebra la nostra dedizione alla qualità, alla sostenibilità e alla vera tradizione artigianale. Dal 2022 a oggi, anno dopo anno, continuiamo a confermarci tra le eccellenze italiane, portando avanti una visione chiara: non essere solo un pastificio, ma il simbolo di un nuovo modo di fare pasta.

Grano biologico da filiera corta certificata

Essiccazione lenta e trafilatura al bronzo

Packaging biodegradabile ed ecosostenibile

Aria pura e acqua di montagna, nel cuore del Gargano

Questa vittoria non è solo nostra, ma di tutti coloro che credono in una pasta senza compromessi, fatta di scelte radicali, rispetto per la terra e passione autentica.

Dalla Puglia al mondo, il nostro sogno continua… e non si ferma qui!