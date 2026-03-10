Carta docente e fondi alle scuole: regole ancora da chiarire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Carta docente è stata finalmente riattivata il 9 marzo dopo mesi di attesa, ma con importanti novità. L’importo del bonus scende a 383 euro, mentre una parte delle risorse sarà destinata direttamente alle scuole. Proprio su questo punto, però, restano diversi interrogativi. Dirigenti scolastici e personale amministrativo non hanno ancora ricevuto indicazioni operative precise dal Ministero. E anche l’Associazione Nazionale Presidi chiede chiarimenti su come verranno distribuiti i nuovi fondi.

Carta docente e fondi alle scuole: cosa cambia davvero

Dal 9 marzo i docenti possono accedere alla piattaforma della Carta docente e utilizzare il bonus per la formazione e l’aggiornamento professionale. La principale novità riguarda l’importo: non più 500 euro come negli anni precedenti, ma 383 euro per ciascun insegnante. La riduzione è legata all’allargamento della platea dei beneficiari, che ora supera il milione di docenti grazie all’inclusione di molti precari con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Accanto al bonus individuale è stata introdotta una seconda linea di finanziamento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti previsto 281 milioni di euro destinati direttamente alle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rafforzare la formazione degli insegnanti e migliorare le dotazioni tecnologiche delle scuole.

Queste risorse potranno essere utilizzate dagli istituti per acquistare dispositivi digitali come computer e tablet, ma anche libri e materiali didattici da concedere ai docenti in comodato d’uso. In alternativa, potranno essere impiegate per organizzare percorsi formativi destinati a gruppi di insegnanti.

Il nuovo sistema introduce quindi una doppia modalità di finanziamento: una parte delle risorse resta direttamente nelle mani dei docenti attraverso la Carta, mentre un’altra viene gestita a livello di istituto.

I dubbi dei dirigenti scolastici

Se la misura è ormai ufficiale, la sua applicazione concreta resta ancora poco chiara. I dirigenti scolastici che dovranno gestire i fondi non hanno ricevuto indicazioni precise né sui tempi di erogazione né sui criteri di distribuzione delle risorse.

L’Associazione Nazionale Presidi ha evidenziato proprio questo punto. Il presidente Antonello Giannelli ha spiegato che al momento i dirigenti non dispongono di informazioni aggiuntive rispetto al comunicato diffuso dal Ministero e che probabilmente sarà necessaria una circolare per chiarire i dettagli operativi.

Tra le ipotesi più plausibili c’è quella di una ripartizione dei fondi in base al numero dei docenti presenti in ciascuna scuola. In questo modo gli istituti con più insegnanti riceverebbero una quota maggiore delle risorse disponibili. Tuttavia si tratta soltanto di una possibilità e non di una decisione ufficiale.

Resta inoltre da capire chi dovrà decidere concretamente gli acquisti: se sarà una scelta del dirigente scolastico, del collegio dei docenti o se verranno coinvolti anche altri organi interni alla scuola.

In attesa delle indicazioni ministeriali, dunque, la nuova Carta docente parte con una novità importante ma anche con diversi interrogativi organizzativi. Le scuole sanno di avere a disposizione nuove risorse per la formazione e la didattica digitale, ma per capire come utilizzarle davvero serviranno istruzioni più precise da parte del Ministero.