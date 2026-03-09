Carta docente: oggi 9 marzo è previsto l’accredito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da oggi, 9 marzo, torna disponibile la Carta del docente con l’accredito del bonus destinato alla formazione degli insegnanti. Nelle ultime ore molti insegnanti si stanno chiedendo se sia necessario accedere subito alla piattaforma per non perdere il beneficio. Il dubbio nasce da alcune situazioni verificatesi negli anni passati che hanno creato incertezza tra gli utenti. A fare chiarezza è intervenuta anche una sindacalista nel corso di un recente question time dedicato al tema. La risposta è chiara: non si tratta di un click day e non esiste alcun obbligo di accesso nella giornata di oggi.

Accredito dal 9 marzo ma senza obbligo di accesso

Il tema è stato affrontato durante il question time del 5 marzo su OrizzonteScuola TV, trasmissione condotta dal giornalista Andrea Carlino e dedicata alle principali questioni che riguardano il mondo della scuola. Ospite della puntata era Chiara Cozzetto, segretaria nazionale del sindacato Anief, chiamata a rispondere ai dubbi dei docenti sulla riattivazione della Carta del docente.

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda proprio la giornata del 9 marzo, indicata come data dell’accredito del bonus sulla piattaforma digitale. Un utente ha chiesto se fosse necessario collegarsi immediatamente per evitare di perdere il diritto al beneficio.

Il dubbio, in realtà, nasce da quanto accaduto con il bonus relativo all’anno scolastico precedente. Alcuni docenti, infatti, non hanno visto riaccreditata la somma dell’anno 2024/2025 perché non avevano effettuato alcun accesso alla piattaforma oppure, pur entrando nel portafoglio digitale, non avevano utilizzato il bonus. Questa situazione ha generato timori e confusione tra gli insegnanti in vista della nuova riattivazione della Carta.

La sindacalista ha però chiarito che la giornata del 9 marzo rappresenta semplicemente il momento a partire dal quale il credito diventa visibile nella piattaforma dedicata. Non si tratta di una procedura competitiva come accade nei click day e quindi non è necessario collegarsi immediatamente.

I docenti, dunque, potranno accedere alla piattaforma anche nei giorni successivi senza alcuna conseguenza sul diritto al bonus. L’accredito resta infatti disponibile e utilizzabile nel corso dell’anno scolastico per le attività di aggiornamento professionale previste dalla normativa.

Nelle prime ore dall’apertura della piattaforma è comunque possibile che si registri un numero elevato di accessi. Per questo motivo il sistema potrebbe attivare una sorta di fila virtuale per gestire l’ingresso degli utenti ed evitare sovraccarichi del portale.

Una volta effettuato l’accesso, gli utenti avranno a disposizione un tempo limitato per effettuare le operazioni nella propria area personale. In genere il sistema concede circa trenta minuti per consultare il portafoglio digitale, generare voucher o completare eventuali procedure.