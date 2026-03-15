Carta “Dedicata a te”: benzina e gasolio pagati con la social card, il nuovo aiuto contro il caro carburante

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Il caro carburante continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. Tra aumenti alla pompa e costi quotidiani sempre più elevati, il governo punta su uno strumento già utilizzato negli ultimi anni: la carta “Dedicata a te”, una social card destinata ai nuclei familiari con redditi più bassi che può essere utilizzata anche per il rifornimento di benzina o gasolio.

Si tratta di un contributo economico che viene caricato su una carta elettronica prepagata e destinato alle famiglie in difficoltà economica. In origine pensata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, la misura è stata progressivamente ampliata per includere anche altre spese essenziali, tra cui i carburanti e gli abbonamenti ai trasporti pubblici.

Come funziona la carta “Dedicata a te”

La carta è una prepagata distribuita tramite i Comuni e finanziata dallo Stato. Il valore del contributo può arrivare fino a circa 500 euro e viene accreditato direttamente sulla carta che può essere utilizzata nei negozi convenzionati o presso i distributori di carburante aderenti.

Il meccanismo è semplice: i beneficiari possono utilizzare la carta per acquistare generi alimentari oppure per pagare benzina e gasolio, riducendo così l’impatto degli aumenti dei carburanti sui bilanci familiari.

L’obiettivo della misura è duplice: sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche e allo stesso tempo contrastare gli effetti dell’inflazione sui beni essenziali.

Chi può ricevere il bonus

La social card è destinata ai nuclei familiari con specifici requisiti economici e familiari. In particolare possono accedervi le famiglie che:

hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro;

sono composte da almeno tre persone;

non percepiscono alcune altre forme di sostegno al reddito incompatibili con la misura.

La selezione dei beneficiari non richiede la presentazione di una domanda. L’INPS elabora infatti le graduatorie utilizzando i dati disponibili nei propri archivi e trasmette ai Comuni l’elenco delle famiglie che hanno diritto alla carta. Saranno poi le amministrazioni locali a contattare direttamente i beneficiari.

Benzina e gasolio tra le spese ammesse

Tra le novità più rilevanti c’è proprio la possibilità di utilizzare la carta anche per il carburante. Questo significa che i beneficiari possono pagare rifornimenti di benzina o diesel presso i distributori convenzionati, una soluzione pensata per aiutare chi utilizza l’auto per lavoro o per esigenze quotidiane.

La misura rappresenta quindi una risposta indiretta al caro carburante, che negli ultimi anni ha inciso pesantemente sulle spese delle famiglie, soprattutto per chi vive lontano dai grandi centri urbani o utilizza l’auto per spostarsi.

Un aiuto per oltre un milione di famiglie

Secondo le stime, la carta “Dedicata a te” potrebbe raggiungere oltre un milione di nuclei familiari in tutta Italia. Il contributo rappresenta quindi un sostegno concreto per le famiglie con redditi più bassi, che si trovano ad affrontare contemporaneamente l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dei carburanti.

La social card si inserisce così tra gli strumenti messi in campo dal governo per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e attenuare gli effetti dell’inflazione su spese considerate essenziali nella vita quotidiana.