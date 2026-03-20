Carta ADI marzo 2026: ricarica imminente tra il 26 e 27 marzo, ecco chi ne ha diritto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Carta ADI (Assegno di Inclusione) si prepara a ricaricare i conti dei beneficiari: la ricarica ordinaria di marzo 2026 è prevista tra il 26 e il 27 marzo, con gli accrediti che interessano chi ha già ricevuto pagamenti nei mesi precedenti. Per i nuovi beneficiari, coloro che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e completato l’istruttoria a febbraio, il primo pagamento potrebbe arrivare già a partire dal 15 marzo, con eventuali conguagli per arretrati.

Ricariche ordinarie: quando arrivano i pagamenti di marzo 2026

Le ricariche ordinarie della Carta ADI seguono di solito una cadenza mensile, con pagamento previsto per il 27 di ogni mese. Tuttavia, per marzo 2026, considerando eventuali variazioni di calendario, la disposizione di pagamento potrebbe anticipare di un giorno, quindi tra 26 e 27 marzo.

Chi ha già ricevuto accrediti nei mesi scorsi riceverà l’importo previsto senza bisogno di ulteriori procedure. Gli importi, come di consueto, sono calcolati in base alla situazione economica familiare e ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per chi ha appena presentato domanda o completato l’istruttoria a febbraio 2026, l’INPS può iniziare l’elaborazione dei primi pagamenti già a partire dal 15 marzo. Questo significa che alcuni nuovi beneficiari potrebbero vedere l’accredito direttamente a metà mese.

In caso di arretrati, cioè somme dovute per mesi precedenti non ancora pagati, l’INPS provvede a erogare gli importi insieme al primo pagamento utile, garantendo così che i beneficiari ricevano tutti i pagamenti spettanti in un’unica soluzione.

Le date indicate per le ricariche sono indicative e possono subire leggere variazioni, specialmente se il giorno previsto cade in fine settimana o festivi. Per questo motivo, è consigliabile consultare regolarmente il Portale INPS o l’app mobile ufficiale dell’ente, dove vengono pubblicati aggiornamenti e notifiche relative agli accrediti.

Accedere al portale permette anche di visualizzare lo stato della domanda, eventuali conguagli o notifiche importanti sui pagamenti, garantendo così un controllo completo sulla propria posizione.

Carta ADI: cos’è e chi può averla

La Carta ADI (Assegno di Inclusione) è un sussidio economico destinato a supportare le famiglie e i cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. L’obiettivo è garantire un sostegno al reddito, favorire l’inclusione sociale e stimolare la partecipazione attiva al mercato del lavoro attraverso il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Beneficiari della Carta ADI

Possono accedere alla Carta ADI:

Famiglie con ISEE inferiore a una soglia stabilita annualmente

Cittadini che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD)

Nuovi richiedenti che completano con esito positivo l’istruttoria INPS

Il sussidio viene erogato mensilmente tramite una carta prepagata, consentendo di coprire spese essenziali come alimenti, beni di prima necessità e servizi. L’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica del beneficiario.

Requisiti principali

Per accedere alla Carta ADI, i richiedenti devono:

Essere residenti in Italia

Avere un reddito e patrimonio familiare entro i limiti stabiliti dall’INPS

Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), impegnandosi a partecipare a iniziative di inclusione lavorativa e sociale

Il sussidio rappresenta dunque un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà economica, offrendo un sostegno stabile e facilmente accessibile.