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Carta Acquisti 80 euro: si può fare benzina? La risposta che in molti attendono

Natalia Piemontese18 Marzo 2026
carta acquisti benzina
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La Carta Acquisti si conferma un supporto economico limitato ma mirato, pensato per garantire un aiuto concreto alle fasce più fragili della popolazione. Non è una carta utilizzabile per qualsiasi spesa quotidiana, ma uno strumento vincolato a bisogni fondamentali.

Per evitare errori o false aspettative, è importante conoscere bene cosa si può acquistare e cosa no. In particolare, sul tema carburante la risposta resta chiara: la benzina non rientra tra gli acquisti consentiti.

Nonostante i dubbi sempre più diffusi, visto il tema caldo del caro-benzina, la risposta è purtroppo negativa e con la Carta Acquisti da 80 euro non è possibile fare benzina. La carta, infatti, è stata pensata esclusivamente per sostenere le famiglie in difficoltà nell’acquisto di beni essenziali e nel pagamento di alcune spese fondamentali, ma non si può utilizzare per rifornire l’auto.

La confusione nasce spesso dal riferimento al “gas”, ma si tratta di una distinzione importante: il contributo previsto riguarda solo il gas domestico (per cucinare, riscaldamento o acqua calda) e non il carburante per i veicoli.

Cosa si può comprare con la Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una misura economica destinata a specifiche categorie di cittadini con redditi bassi, con un accredito di 80 euro ogni due mesi.
Il suo utilizzo è però limitato a spese ben precise, legate ai bisogni primari della persona e della famiglia.

Nel dettaglio, la carta può essere utilizzata per:

  • acquisto di generi alimentari nei negozi convenzionati
  • pagamento delle bollette di luce e gas
  • acquisto di farmaci e prodotti sanitari
  • spese essenziali per la vita quotidiana

Si tratta quindi di un sostegno mirato, che non funziona come una carta prepagata “libera”, ma segue regole precise stabilite dalla normativa. L’obiettivo è garantire un aiuto concreto per affrontare le spese indispensabili, evitando utilizzi non coerenti con la finalità sociale del beneficio.

Perché il carburante è escluso

L’esclusione della benzina e del diesel non è casuale. La normativa che regola la Carta Acquisti prevede che le somme vengano utilizzate solo per beni di prima necessità e servizi essenziali. Il carburante per l’auto, pur essendo una spesa importante, non rientra in questa categoria.

Per questo motivo, anche se i prezzi alla pompa continuano a salire, la carta non può essere usata per coprire questo tipo di costo. Eventuali aiuti per il carburante, infatti, vengono gestiti con strumenti diversi e specifici, separati dalla Carta Acquisti.

Natalia Piemontese18 Marzo 2026
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