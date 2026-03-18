Carta Acquisti 80 euro: si può fare benzina? La risposta che in molti attendono

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La Carta Acquisti si conferma un supporto economico limitato ma mirato, pensato per garantire un aiuto concreto alle fasce più fragili della popolazione. Non è una carta utilizzabile per qualsiasi spesa quotidiana, ma uno strumento vincolato a bisogni fondamentali.

Per evitare errori o false aspettative, è importante conoscere bene cosa si può acquistare e cosa no. In particolare, sul tema carburante la risposta resta chiara: la benzina non rientra tra gli acquisti consentiti.

Nonostante i dubbi sempre più diffusi, visto il tema caldo del caro-benzina, la risposta è purtroppo negativa e con la Carta Acquisti da 80 euro non è possibile fare benzina. La carta, infatti, è stata pensata esclusivamente per sostenere le famiglie in difficoltà nell’acquisto di beni essenziali e nel pagamento di alcune spese fondamentali, ma non si può utilizzare per rifornire l’auto.

La confusione nasce spesso dal riferimento al “gas”, ma si tratta di una distinzione importante: il contributo previsto riguarda solo il gas domestico (per cucinare, riscaldamento o acqua calda) e non il carburante per i veicoli.

Cosa si può comprare con la Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una misura economica destinata a specifiche categorie di cittadini con redditi bassi, con un accredito di 80 euro ogni due mesi.

Il suo utilizzo è però limitato a spese ben precise, legate ai bisogni primari della persona e della famiglia.

Nel dettaglio, la carta può essere utilizzata per:

acquisto di generi alimentari nei negozi convenzionati

pagamento delle bollette di luce e gas

acquisto di farmaci e prodotti sanitari

spese essenziali per la vita quotidiana

Si tratta quindi di un sostegno mirato, che non funziona come una carta prepagata “libera”, ma segue regole precise stabilite dalla normativa. L’obiettivo è garantire un aiuto concreto per affrontare le spese indispensabili, evitando utilizzi non coerenti con la finalità sociale del beneficio.

Perché il carburante è escluso

L’esclusione della benzina e del diesel non è casuale. La normativa che regola la Carta Acquisti prevede che le somme vengano utilizzate solo per beni di prima necessità e servizi essenziali. Il carburante per l’auto, pur essendo una spesa importante, non rientra in questa categoria.

Per questo motivo, anche se i prezzi alla pompa continuano a salire, la carta non può essere usata per coprire questo tipo di costo. Eventuali aiuti per il carburante, infatti, vengono gestiti con strumenti diversi e specifici, separati dalla Carta Acquisti.