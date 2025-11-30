Carosello in Love su Rai 1: nostalgia anni ’60 stasera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carosello in Love va in onda stasera, 30 novembre, su Rai 1 alle 21:30. Il film diretto da Alessio Maria Federici celebra l’epoca d’oro della pubblicità televisiva italiana, quando Carosello era l’appuntamento serale irrinunciabile per milioni di italiani negli anni ’60.

Cast e trama coinvolgenti

La pellicola vanta un cast corale con alcuni dei migliori attori italiani. La trama intreccia storie d’amore, ambizioni professionali e retroscena del mondo pubblicitario dell’epoca. Le scenografie ricostruiscono fedelmente gli studi televisivi Rai e l’atmosfera vibrante di quegli anni. Il regista ha dichiarato: “Volevamo omaggiare un’epoca irripetibile”.

Il film è disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo la visione on demand. La critica ha apprezzato l’operazione nostalgia, sottolineando la cura dei dettagli e le ottime interpretazioni.