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Caro Cruijff come tutti ti chiamavano (in ricordo di Antonio Bollino – foto di Arturo Cappello)

Manfredonia – Da una foto dell’ amico Arturo Cappello,che vive a Maniago in provincia di Pordenone, da tanti anni

Ha rispolverato questa immagine di un campo uno dei campettii di calcio che c’erano in città. Zona Palazzo Sorgente oggi,accanto a lui,proprio l’amico Antonio Bollino, scomparso sabato scorso ,con la sua esile forma fisica .

Antonio mo portava in ufficio tante di queste foto per ricordare la nostra città, che lui anava tanto ,mi raccontava un sacco di storie era un’enciclopedia sipontina, il territorio lo apparteneva in modo viscerale,visto gli anni che aveva trascorso fuori sulle piattaforme come lavoro.

Tipo sempre atletico, scattante,dinamico eta sempre in movimento. Quel giorno che è scomparso non ho fatto nemmeno in tempo a raccontare i suoi insegnamenti, e la grazia di parlare di un paese ormai lontano.

Avevi tante foto storiche – dicevi sempre dopo te li mando su WhatsApp, ma dimenticavi sempre tutto ,mentre continuavi a chiacchierare di calcio che amavi tanto ,per la forte passione, mi parlavi dei tanti tornei che si svolgevano a Manfredonia.

È così ho dovuto affidarmi della foto dell’amico Arturo per ricordarti in campo da gioco ,caro Cruijff come tutti ti chiamavano.

di Claudio Castriotta