Il Paradiso delle Signore, Johnny tradirà Irene con Barbara?

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Un inaspettato terzo incomodo potrebbe creare qualche problema a Johnny e Irene. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 ottobre, Barbara si è ritrovata a dover studiare fuori casa a causa dei lavori in corso. La ragazza aveva chiesto ospitalità a Ingrid, amica di Johnny, ma purtroppo la convivenza è durata come un gatto in tangenziale. Alla fine, il Pastore e Irene hanno deciso di dare alla Venere ospitalità presso il loro nido d’amore, seppure con qualche esitazione.. Una scelta apparentemente innocente, ma che potrebbe modificare gli equilibri della coppia. Tra Johnny e Barbara, infatti, nelle ultime puntate non è passata inosservata una certa sintonia. I due sono amici, certo, ma trascorrere ancora più tempo insieme potrebbe rafforzare questa complicità. E le anticipazioni delle prossime settimane sembrano voler insistere proprio su questo punto.

Irene inizierà infatti a sentirsi esclusa dal rapporto tra i due. Siamo davanti alla nascita di un nuovo triangolo sentimentale?

Johnny e Barbara sempre più vicini: Irene sarà gelosa

Per il momento è meglio dirlo chiaramente: non ci sono anticipazioni che confermino un tradimento di Johnny ai danni di Irene. Ma gli sceneggiatori sembrano intenzionati quantomeno a giocare con questa possibilità. Le trame diffuse nelle ultime ore per le puntate dal 26 al 30 ottobre sono piuttosto indicative. Martedì 27 Johnny e Barbara si mostreranno particolarmente coinvolti nelle proteste studentesche nelle università, mentre Irene finirà per sentirsi esclusa dalle loro conversazioni. Il giorno successivo i due si metteranno addirittura a scrivere insieme una canzone, sempre ispirata alle contestazioni studentesche, e Irene li osserverà mostrando una certa gelosia. Insomma, la convivenza non sembra essere stata inserita nella trama per caso. Barbara e Johnny condividono interessi e sensibilità che potrebbero portarli a diventare sempre più complici. E Irene, evidentemente, comincerà ad accorgersene.

Questo significa che scatterà qualcosa di più intimo, magari proprio sotto lo stesso tetto? Al momento no: nessuno spoiler disponibile parla di un bacio o di un vero tradimento. La sensazione, però, è che gli autori vogliano costruire almeno una piccola crisi, mettendo Irene davanti alla paura di perdere Johnny. E qui potrebbe esserci il vero punto della storia: forse Barbara non servirà tanto a “rubare” Johnny, quanto a costringere Irene a capire quanto tenga realmente a lui. La gelosia annunciata per le puntate di fine ottobre è già un indizio piuttosto eloquente. Se poi dalla semplice amicizia tra Johnny e Barbara dovesse nascere anche una tentazione proibita, la convivenza a tre sarebbe il terreno perfetto per farla esplodere. Per ora, dunque, tradimento non confermato, ma triangolo decisamente apparecchiato. E conoscendo Il Paradiso delle Signore, mettere due ragazzi così belli e affiatati sotto lo stesso tetto, che siano sentimentalmente già impegnati o meno, beh… Non è proprio una scelta innocente!

Fonte: Facebook

FONTI:

TVSerial

Pop Magazine