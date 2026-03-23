Caro carburanti e bollette: perché benzina scende ma diesel e gas restano alle stelle

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Gli italiani continuano a fare i conti con il caro energia, aggravato dalle tensioni internazionali e dal conflitto in Medio Oriente. Nonostante l’intervento del governo con un taglio temporaneo delle accise, la situazione resta complessa: se da un lato il prezzo della benzina registra un leggero calo, dall’altro il diesel rimane su livelli molto elevati e le bollette del gas continuano a salire.

Benzina in calo dopo il taglio delle accise

Il decreto approvato il 18 marzo ha introdotto una riduzione delle accise sui carburanti per un periodo limitato di 20 giorni. Questo intervento ha avuto un effetto immediato sul prezzo della benzina, che si è attestato intorno a 1,71 euro al litro.

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo attuale risulta più basso rispetto alle medie degli ultimi anni, con una riduzione rispetto al 2025, al 2024 e anche agli anni precedenti segnati da forti rincari.

Tuttavia, il beneficio potrebbe essere solo temporaneo. Il rischio concreto è che l’andamento dei mercati energetici e l’aumento dei costi industriali possano rapidamente annullare gli effetti del taglio fiscale.

Diesel ancora ai massimi: pesa sull’economia reale

Se la benzina mostra segnali di miglioramento, il gasolio continua invece a rappresentare il vero nodo critico. Il diesel ha raggiunto livelli record, avvicinandosi ai 2 euro al litro e superandoli in alcuni casi, soprattutto sulla rete autostradale.

Questo dato ha un impatto diretto sull’economia italiana: circa il 90% delle merci viaggia su gomma, e quindi il costo del carburante incide su tutta la filiera, dai trasporti alla distribuzione fino ai prezzi finali per i consumatori.

Le associazioni dei consumatori sottolineano come il gasolio sia oggi molto più caro rispetto agli anni precedenti, con aumenti significativi rispetto al 2025, al 2024 e anche al periodo critico del 2022.

Caro carburanti 2026: prezzi in aumento e differenze regionali

Dopo un breve calo iniziale, i prezzi dei carburanti hanno ripreso a salire. Il diesel è aumentato in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, con forti differenze tra le regioni.

Le aree più care risultano essere il Sud Italia, con valori molto vicini alla soglia dei 2 euro al litro. Anche sulle autostrade i prezzi restano particolarmente elevati, confermando una tendenza ormai consolidata.

Secondo le associazioni, il problema non dipende tanto dalla mancata applicazione del taglio delle accise -che ha riguardato solo una minima parte dei distributori- quanto dall’aumento del prezzo industriale dei carburanti e da anomalie nei listini a livello locale.

Il rischio: lo sconto sulle accise si annulla

Uno degli aspetti più critici riguarda l’efficacia reale del taglio delle accise. Nonostante la riduzione fiscale, i prezzi alla pompa non sono scesi in modo proporzionale, soprattutto per il diesel.

Questo significa che il risparmio per gli automobilisti è inferiore alle attese. In alcuni casi, si stima una perdita di diversi euro su un pieno rispetto ai benefici teorici previsti dal decreto.

Se il trend attuale dovesse continuare, lo sconto potrebbe essere completamente assorbito dagli aumenti nel giro di pochi giorni, rendendo di fatto inefficace la misura.

Non solo carburanti: cresce anche il costo del gas

A preoccupare non è solo il settore dei carburanti, ma anche quello del gas. Le tensioni geopolitiche hanno fatto aumentare le quotazioni energetiche, con un impatto diretto sulle bollette.

Nel mercato libero, i canoni delle offerte più convenienti sono aumentati mediamente del 13% rispetto a gennaio, con rincari che possono arrivare fino al 45% nei casi più estremi.

Un altro effetto significativo riguarda la riduzione delle offerte a prezzo fisso: oggi rappresentano una quota molto limitata del mercato, rendendo più difficile per le famiglie proteggersi da ulteriori aumenti.

Caro carburanti 2026: uno scenario ancora incerto

Il quadro complessivo resta incerto. Da un lato, il governo potrebbe essere chiamato a intervenire nuovamente per contenere i prezzi, soprattutto sul diesel. Dall’altro, l’andamento dei mercati internazionali continuerà a giocare un ruolo decisivo.

Nel frattempo, famiglie e imprese si trovano a fare i conti con costi energetici ancora elevati, che incidono sul potere d’acquisto e sulla competitività economica. Il caro carburanti 2026, quindi, si conferma come una delle principali sfide da affrontare nei prossimi mesi.