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Caro carburante, l’Amministrazione di Manfredonia vicina alle categorie produttive

Questa mattina il Sindaco Domenico La Marca e l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile hanno partecipato alla mobilitazione degli autotrasportatori, manifestando vicinanza alle categorie produttive colpite dall’aumento del costo del gasolio.

Il caro carburante pesa sull’autotrasporto, sull’agricoltura e sulla pesca, ma coinvolge anche il commercio, l’artigianato e le famiglie, con ripercussioni sull’intero sistema economico.

Domani, venerdì 16 ottobre, la mobilitazione proseguirà con una marcia simbolica in città.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso l’area di servizio Petrol Veneta, sulla SS 89, con partenza del corteo alle ore 10:00 e conclusione entro le ore 14:00. Ci saranno dei disagi, ma non ci sarà nessun blocco del traffico.

Il percorso interesserà via G. Di Vittorio, via Aldo Moro, piazza Marconi, lungomare Nazario Sauro, piazzale Ferri, viale Miramare, via Dante Alighieri, via dei Veneziani, via Barletta e via Florio, con rientro sulla SS 89.