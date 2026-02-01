Carnevale Venezia, parte la festa sull'acqua

Il Carnevale di Venezia 2026 ha preso ufficialmente il via con la suggestiva Festa veneziana, il tradizionale corteo acqueo che ogni anno segna l'inizio delle celebrazioni nella città lagunare. Protag...

Il Carnevale di Venezia 2026 ha preso ufficialmente il via con la suggestiva Festa veneziana, il tradizionale corteo acqueo che ogni anno segna l'inizio delle celebrazioni nella città lagunare. Protagonista assoluto lo scoppio della Pantegana, rito scaramantico molto amato dai veneziani.

Tradizione e spirito olimpico

Quest'anno la manifestazione si tinge di spirito olimpico, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che si terranno nelle prossime settimane. Le imbarcazioni storiche hanno sfilato lungo il Canal Grande tra gli applausi di migliaia di spettatori, molti dei quali già in maschera per l'occasione.

Il significato della Pantegana

La Pantegana è il grande topo che, secondo la tradizione, viene fatto esplodere per scacciare la cattiva sorte e dare il benvenuto al periodo di festa. Un rito che affonda le radici nel passato della Serenissima e che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo. Il corteo acqueo ha attraversato i canali più caratteristici della città.

Eventi fino al 17 febbraio

Il programma del Carnevale 2026 proseguirà fino al 17 febbraio con eventi, spettacoli e la tradizionale sfilata delle maschere più belle. Attesi migliaia di turisti da tutto il mondo per quello che è considerato uno dei carnevali più affascinanti del pianeta.