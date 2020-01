Carnevale Manfredonia, i contributi del Comune negli anni: da 270.000 del 2008 ai famosi 2 centesimi del 2018

Come far crescere il Carnevale di Manfredonia se da tre anni non riceve contributi comunali?



Puó l’evento più importante della città sopravvivere solo grazie all’impegno da tre anni gratuito di tutti?

Gli ultimi anni in cifre del Carnevale di Manfredonia: presidenti, contributi e delibere comunali a testimoniare il netto taglio di spese dell’Ente di Palazzo San Domenico.

2008 – Gino Iacoviello contributo comunale 270.000 euro

2009 – Gino Iacoviello contributo comunale 200.000 euro

2010 – Gino Iacoviello contributo comunale 200.000 euro

2011 – Filomena Rignanese contributo comunale 210.000 euro

2012 – Filomena Rignanese contributo comunale 201.000 euro

2013 – Anna Rita Prencipe contributo comunale 212.500 euro

2014 – Michele De Meo contributo comunale 236.689 euro

2015 – Michele De Meo contributo comunale 212.500 euro

2016- Saverio Mazzone contributo comunale 212.500 euro

2017- Saverio Mazzone contributo comunale 200.000 euro

2018- Saverio Mazzone contributo comunale 0,02 euro

2019 – Saverio Mazzone contributo comunale ad oggi 0 euro