Carnevale di Manfredonia, viabilità e parcheggi

VIABILITÀ E PARCHEGGI: IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Nelle foto il testo dell’Ordinanza del Comune di Manfredonia per le disposizioni di viabilità e divieti di sosta e fermata in occasione della GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE, DEI GRUPPI MASCHERATI E DEI CARRI ALLEGORICI di domani DOMENICA 23 FEBBRAIO.

SI RIBADISCE CHE CI SARÀ LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NELLE AREE IN CUI LA SOSTA E LA FERMATA SONO VIETATE. RACCOMANDIAMO PERTANTO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI CARTELLI PRESENTI NELLE VARIE AREE.

Qui di seguito condividiamo inoltre l’elenco dei parcheggi consentiti. Cliccando sui vari link è possibile visualizzare come raggiungere le aree di sosta e, per chi proviene da fuori Manfredonia, indichiamo anche l’uscita della Statale 89 più comoda per raggiungerle.

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA SUD

Parcheggio Cesarano: https://shorturl.at/GWqJh

Porto Turistico (all’esterno): https://shorturl.at/ZjQcN

Marina del Gargano (interno, custodito, dalle 9 alle 17): https://shorturl.at/m0PNI

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA CENTRO

Mercato Scaloria: https://shorturl.at/VWy9F

Via Gen. D. Azzarone (e dintorni): https://shorturl.at/sHDwi

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA NORD

Piazzale A. Galli: https://shorturl.at/tEpum

Via Barletta: https://shorturl.at/FXXDU