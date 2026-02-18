[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, il programma rimanente

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Ore 18.30 | Piazzetta Mercato

63° VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Festa in maschera e talent show per mascherine e costumi di Carnevale



SABATO 21 FEBBRAIO

NOTTE COLORATA

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



Ore 10.00 | Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

POMPIEROPOLI – Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare un’avventura da veri eroi e trovare il leggendario biglietto d’oro.



Ore 18.00

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei partecipanti alla sfilata

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



Ore 19.00

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

LIVE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano



Dalle ore 20.00 in poi … | Il Sogno di Marilù – Via San Lorenzo 269

LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE

Evento culturale dedicato all’infanzia, esperienza letteraria e narrativa che si propone di valorizzare la narrazione e l’ascolto come strumenti educativi e culturali, offrendo ai bambini un tempo dedicato alle fiabe.



Ore 20.00 | Centro Storico

NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE

Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città



Ore 22.00 | Palco Piazza Papa Giovanni XXIII

Spettacolo della notte colorata

BALLA ITALIA – SHOW LIVE 100X100 ITALIANO

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Piazza del Popolo

Ore 18.00 | ROTTURA DELLA PENTOLACCIA – Animazione per i più piccoli

Ore 20.00 | SPETTACOLO MUSICALE – Consegna trofei con i protagonisti della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia