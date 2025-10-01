Carlotta Dell’Isola: momento difficile per l’ex concorrente di Temptation Island

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlotta Dell’Isola, famosa per Temptation Island e, in seguito, per il Grande Fratello Vip, sta attraversando un periodo molto difficile insieme al marito Nello Sorrentino. Il loro piccolo Niccolò Domenico, nato l’11 ottobre 2024, sembra trovarsi al centro di problemi di salute che hanno costretto la coppia a fronteggiare settimane vissute in ospedale.

Le stories su Instagram di Carlotta Dell’Isola

La preoccupazione è stata esplicitata dalla stessa Carlotta tramite le sue stories su Instagram, dove ha spiegato di non avere né la testa né le parole giuste per essere presente sui social in questo momento. “Purtroppo è un momento purtroppo non bello della nostra vita e che dovremmo superare, che supereremo”, ha scritto, aggiungendo che ha poco da ridere e che i social servono anche a strappare un sorriso, ma ora non è possibile.

Nonostante tutto, Carlotta ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto. Ha ricordato di aver incontrato molte persone al Bambin Gesù, il noto ospedale pediatrico di Roma, sottolineando la necessità di prendersi una pausa per affrontare questa fase.

Per ora non è previsto alcun post ufficiale sui dettagli: si attende che la coppia scelga di raccontare la loro situazione quando si sentiranno pronti.