Carlo Marini da Uomini e Donne a tentatore di Temptation Island 11: la reazione di Manuela Carriero

Carlo Marini è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima puntata di Temptation Island 11. Il giovane ha catturato l’attenzione della fidanzata Martina e la loro vicinanza ha scatenato le ire funeste di Raul. Ma a guardare da casa la prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia c’era anche Manuela Carriero, l’ex tronista che era stata corteggiata proprio da Carlo Marini lo scorso anno a Uomini e Donne. La giovane ha espresso la sua opinione sui vari protagonisti di Temptation Island 11. Manuela Carriero ha affermato di essere rimasta sconvolta quando Ludovica ha riso per la caduta di un giovane. L’ex tronista ha affermato: “Martina è bellina, Alessia la napoletana, mi fa ridere troppo, usciranno insieme lei e Lino”.

Manuela Carriero ha commentato questa nuova edizione di Temptation Island 11. In particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della partecipazione del suo ex corteggiatore Carlo Marini a questa nuova edizione del reality show ambientato in Sardegna. La donna ha dichiarato: “Lo sapevo sono contenta per lui.” Carlo e Manuela si erano conosciuti lo scorso anno a Uomini e Donne. Il giovane di Fermo si presentò in studio per corteggiare la tronista decidendo di lasciare il programma senza fare una scelta. Dopo l’eliminazione di Michele e lo stesso Carlo, Manuela concluse la sua carriera televisiva. Oggi, Carlo è single ed è un nuovo tentatore del viaggio dei sentimenti che tornerà il 4 luglio su Canale 5.