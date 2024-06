Temptation Island anticipazioni seconda puntata del 4 luglio: la decisione di Alessia

Giovedì 4 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island dove sono attesi diversi colpi di scena che terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5. Il percorso di Alessia e Lino avrà una battuta d’arresto. La fidanzata verrà chiamata nel pinnettu dove assisterà a delle nuove malefatte del fidanzato. Le anticipazioni di Temptation Island annunciano che Alessia chiederà a Filippo Bisciglia di avere un nuovo confronto anticipato dopo che il primo era stato rifiutato. Il conduttore a questo punto si recherà nel villaggio dei fidanzati per dire a Lino che Alessia lo sta aspettando al falò di confronto. Raul, nel frattempo, non gradirà affatto il comportamento della sua fidanzata Martina.

Temptation Island anticipazioni: Martina vicina a Carlo Marini, Raul infastidito

Le anticipazioni di Temptation Island riguardanti la seconda puntata rivelano che Martina si avvicinerà sempre di più a Carlo Marini. Raul si mostrerà molto infastidito dalla cosa, tanto da non escludere che possa arrivare anche per lui un confronto anticipato con la fidanzata. Anche per Jenny ci sarà un grosso colpo di scena. Il fidanzato Tony dimostrerà di avere un certo legame con la tentatrice Karina. Al momento la donna seppur delusa dal comportamento del compagno deciderà di agire con più furbizia. Per questo motivo, Jenny non chiederà nessun confronto anticipato per scoprire chi è davvero Tony. La trasmissione ha già stupito il pubblico nel corso della prima puntata, tanto da sfiorare la soglia del 25% di share visto che è stata seguita da oltre 3 milioni nella fascia serale.