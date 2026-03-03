Carlo Conti commenta i risultati di Sanremo 2026: “Sono stati clamorosi, tutti hanno visto il Festival”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlo Conti ha condotto la sua ultima edizione del Festival di Sanremo che per lui è stata straordinaria come sempre. Tanta è l’emozione provata sul palco dell’Ariston, dove ha anche annunciato che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore della kermesse.

Il conduttore non era preoccupato per gli ascolti, lui stesso aveva detto che sarebbe stato felice in ogni caso. In diretta a Radio Toscana ha fatto sapere che non si aspettava il trionfo di Sal Da Vinci, però è felice che la sua canzone sia entrata nel cuore del pubblico. Ora che il Festival di Sanremo 2026 si è concluso ha potuto rivelare che secondo il suo giudizio era quello di Masini e Fedez il brano più bello.

Sanremo 2026, chi meritava il podio e quali sono stati i risultati: il bilancio di Carlo Conti

Finita la kermesse il conduttore della 76esima edizione ha fatto un bilancio, che per lui è stato soddisfacente. Tra le varie cose ha fatto sapere che a parer suo anche Tommaso Paradiso, Raf, Fulminacci ed Ermal Meta sarebbero stati da podio, ha apprezzato molto i loro brani.

Carlo Conti ha poi svelato: “I risultati sono stati ancora una volta clamorosi perché abbiamo finito con il 70% di share e 11 milioni di telespettatori” Per poi aggiungere: “Quando fai questi numeri si deve essere contenti, vuol dire che il Festival l’hanno visto tutti“.