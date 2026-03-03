Stefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: “Fase di studio, è una bella responsabilità ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della finale del Festival di Sanremo c’è stato un vero e proprio passaggio di testimone da Carlo Conti a Stefano De Martino. Il conduttore infatti ha annunciato che ci sarà lui al timone della kermesse il prossimo anno.

Al TG1 ieri sera il conduttore napoletano ha detto che non dimenticherà mai quel momento, un ricordo che porterà con affetto nel cuore per sempre. Per lui è stato molto emozionante, il gesto di Conti lo ha colto alla sprovvista. Stefano De Martino ha ringraziato sia la Rai che Carlo Conti, quest’ultimo per lui oltre ad essere un grande professionista è anche una persona eccezionale.

Stefano De Martino si prepara a condurre Sanremo 2027: il conduttore sta già studiando

Per il conduttore di Affari Tuoi questa è la fase più interessante, ha già iniziato a studiare. Al Tg1 ha fatto sapere che vorrebbe scrivere una nuova pagina ma per farlo crede che sia necessario conoscere alle precedenti. Lui infatti ha comprato tutte le enciclopedie che parlano del Festival di Sanremo, a detta sua c’è proprio uno spaccato d’Italia in questi 76 anni.

Oltre ad essere il nuovo conduttore del Festival di Sanremo ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico, in merito a ciò ha detto: “Una bella responsabilità, certo, ma che prendo con entusiasmo e con molta energia“. Ha poi detto che in questa fase iniziale si prendono le prime decisioni sulle cose che hanno una lunga gestazione.