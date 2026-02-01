Carlo Conti a Verissimo, silenzio su Sanremo con Toffanin

Carlo Conti ha fatto il suo debutto assoluto a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 1 febbraio. Un evento atteso da anni che ha visto il conduttore aprirsi sulla sua vita privata nel salotto di S...

Carlo Conti ha fatto il suo debutto assoluto a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 1 febbraio. Un evento atteso da anni che ha visto il conduttore aprirsi sulla sua vita privata nel salotto di Silvia Toffanin, a poche settimane dalla partenza della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L'infanzia e il ricordo del padre

Al centro dell'intervista i momenti più intimi della vita del direttore artistico del Festival. Conti ha raccontato la sua infanzia affrontata senza la figura paterna, scomparso quando aveva solo diciotto mesi. Un vuoto che la madre ha saputo colmare con amore e dedizione, come il conduttore ha sottolineato con commozione. L'intervista ha toccato anche il rapporto con la moglie Francesca Vaccaro e la gioia di essere padre.

Il grande assente: Sanremo

Ciò che ha stupito molti telespettatori è stata la quasi totale assenza di riferimenti al Festival di Sanremo. Nessun annuncio da parte di Toffanin, mentre Conti ha accennato alla manifestazione solo marginalmente. Il silenzio ha alimentato le speculazioni: qualcuno ipotizza che la conduttrice di Canale 5 possa essere tra le co-conduttrici ancora da svelare, ma Conti stesso ha smentito questa possibilità nei giorni scorsi.

Il cast del Festival prende forma

Il conduttore ha già annunciato Achille Lauro come co-conduttore della seconda serata insieme a Laura Pausini. Sanremo 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio con 30 artisti in gara. L'attesa per scoprire gli ultimi nomi del cast cresce di giorno in giorno.