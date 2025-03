Carlo Amleto: ospite a “Stasera Tutto è Possibile” del 18 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlo Amleto, comico e musicista, torna a “Stasera Tutto è Possibile“ dopo aver conquistato il pubblico con la sua improvvisazione e il suo talento musicale. Nato nel 1993, la sua carriera ha avuto una svolta inaspettata dopo un periodo di incertezza.

Gli inizi a Zelig di Carlo Amleto e l’ospitata a Stasera Tutto è Possibile

Prima di esplodere a Zelig, Amleto aveva quasi rinunciato al suo sogno. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di aver vissuto un momento di crisi, ma la sua passione per la musica e la comicità lo ha spinto a non arrendersi.

La sua capacità di trasformare la vita in musica e ironia è diventata il suo marchio di fabbrica. Sul palco, Amleto non si limita a far ridere, ma coinvolge il pubblico con le sue doti musicali, creando un’atmosfera unica.

La sua partecipazione a “Stasera Tutto è Possibile” è un’ulteriore conferma del suo talento poliedrico. Con la sua energia e la sua creatività, Carlo Amleto è pronto a regalare al pubblico una serata di divertimento e improvvisazione.