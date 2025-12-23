Carla Bruni compie 58 anni: "Orgogliosa della mia età"

Carla Bruni compie 58 anni e lo fa con eleganza e orgoglio. La top model e cantante francese ha condiviso su Instagram una foto splendida in passerella, accompagnata da un messaggio toccante: "Compio...

Carla Bruni compie 58 anni e lo fa con eleganza e orgoglio. La top model e cantante francese ha condiviso su Instagram una foto splendida in passerella, accompagnata da un messaggio toccante: "Compio 58 anni e sono orgogliosa".

Dopo aver affrontato una lunga terapia ormonale di cinque anni per un tumore al seno, Carla ha deciso di celebrare la vita. "Sono grata per ogni giorno", ha dichiarato in un'intervista recente.

Un esempio di forza

La Bruni ha sempre parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro, sottolineando l'importanza della prevenzione. "Non esitate a fare lo screening annualmente", ha raccomandato ai suoi follower.

La sua carriera, iniziata negli anni '80, l'ha portata a diventare una delle modelle più pagate al mondo. Oggi, Carla continua a lavorare nel mondo della moda e della musica, dimostrando che l'età è solo un numero. Il suo stile sofisticato e la sua grazia rimangono intramontabili.