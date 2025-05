[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carceri, Gatta: aumentare dotazione organica degli educatori

ROMA – Il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta ha presentato una interrogazione sui funzionari giuridico-pedagogici, figure professionali importanti per la funzione rieducativa degli istituti carcerari. “Gli educatori – spiega il parlamentare – svolgono un ruolo cruciale nel processo di riabilitazione e reintegrazione sociale dei condannati, offrendo supporto e guida ai detenuti per aiutarli a sviluppare competenze e a migliorarli. Ecco perché è importante che si proceda all’aumento della dotazione organica, perché la funzione rieducativa della pena resti un obiettivo irrinunciabile, come previsto dall’art. 27 della nostra Costituzione”.