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“ConverSiamo Insieme”: straordinaria partecipazione all’iniziativa della Consulta delle Donne di Manfredonia.

*Sala gremita per il primo appuntamento di un percorso dedicato all’ascolto, al confronto e alla partecipazione delle donne della città.*

*Manfredonia, 6 novembre 2026* – Una partecipazione straordinaria, ben oltre le aspettative, ha accompagnato il primo appuntamento di *“ConverSiamo Insieme”*, promosso dalla Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia nella serata di venerdì 6 novembre.

*La grande sala che ha ospitato l’iniziativa era gremita di donne*, a testimonianza del desiderio di incontrarsi, confrontarsi e contribuire attivamente alla vita della propria città.

Attorno ai tavoli del *World Café*, in un’atmosfera informale e accogliente, si sono intrecciati racconti, esperienze e punti di vista diversi. Un confronto vivace e partecipato, che ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni in cui le donne possano esprimersi liberamente e riconoscere, anche nelle esperienze più ordinarie, bisogni e aspirazioni condivisi.

«Il risultato più importante non è soltanto la straordinaria partecipazione, che ci riempie di soddisfazione, ma il dialogo che abbiamo cominciato a costruire. Vorremmo che ogni donna di Manfredonia sentisse la Consulta come uno spazio proprio, al quale rivolgersi e attraverso cui contribuire alla vita della città. Il nostro obiettivo è che questo confronto diventi parte della quotidianità, senza limitarsi alle occasioni di incontro».*

*Un ringraziamento speciale va alle facilitatrici*, che con sensibilità, attenzione e disponibilità hanno accompagnato le conversazioni, favorendo un clima di ascolto e rispetto reciproco.

Altrettanto sentito è il ringraziamento *a tutte le donne che, con il proprio tempo, le proprie energie e il proprio entusiasmo, hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile l’iniziativa*. Dall’organizzazione all’allestimento degli spazi, dall’accoglienza alla cura dei dettagli, il loro contributo ha trasformato un’idea in una bellissima esperienza collettiva.

La Consulta desidera inoltre ringraziare tutte le partecipanti per la fiducia, la spontaneità e la generosità con cui hanno condiviso le proprie esperienze.

*La serata rappresenta il primo passo di un percorso più ampio.* Le riflessioni raccolte costituiranno la base per approfondire i bisogni, le aspettative e le priorità delle donne di Manfredonia, coinvolgendo progressivamente anche chi non ha potuto prendere parte all’incontro.

L’intento è costruire, attraverso il contributo di tutte, una conoscenza sempre più approfondita della realtà cittadina, capace di orientare proposte concrete e portare le istanze delle donne all’attenzione delle istituzioni.

*La Consulta vuole essere un punto di riferimento stabile nella vita quotidiana delle donne: uno spazio aperto, da vivere e costruire insieme, nel quale ogni voce possa trovare ascolto e contribuire al cambiamento.*

*“ConverSiamo Insieme” è soltanto il primo passo di un cammino condiviso.*

*Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia*