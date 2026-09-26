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CANOA: I GIOVANI DELLA LEGA NAVALE DI MANFREDONIA PROTAGONISTI AL 5° TROFEO NAZIONALE LNI – FICK DI SABAUDIA

I giovani atleti della Lega Navale di Manfredonia sul podio nel K1 420 e K2 520 sui 200 metri.

Arrivano dalle acque di Sabaudia nuovi risultati di assoluto rilievo per i giovani canoisti della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, grandi protagonisti nel fine settimana del 19 e 20 settembre al 5° trofeo Nazionale LNI – FICK svolto a Sabaudia sul Lago di Paola, un importante appuntamento della stagione dedicata alla canoa giovanile italiana.

Il bottino della spedizione pugliese è stato eccellente, con tre atleti capaci di salire sul podio nelle gare sui 200 metri. Nella specialità del K1 420 categoria “Allievo A”, in una gara che ha visto sfidarsi ben 8 partecipanti, è arrivata una splendida doppietta per i colori manfredoniani: Nicholas Pio Telera ha conquistato il primo posto aggiudicandosi la medaglia d’oro, seguito a ruota dal compagno di squadra Nicolas Lombardi, che ha centrato il secondo posto e la medaglia d’argento. A completare i successi del gruppo ci ha pensato Martin Lombardi, che ha conquistato la medaglia di bronzo piazzandosi al terzo posto nella gara del K2 520 categoria “Allievo B”, sempre sulla distanza dei 200 metri.

Questi podi premiano il lavoro e la dedizione dei giovani atleti, arrivati al termine di due giorni di gare ad alto livello, con in acqua alcune delle migliori promesse della canoa.

Il 5° trofeo Nazionale LNI – FICK si conferma così un’esperienza fondamentale per la crescita dei giovani talenti, riunendo atleti in un contesto che unisce sana competizione e valorizzazione dello sport.

A commentare questi straordinari traguardi è il tecnico Pasqualino Lombardi, che traccia anche la rotta per i prossimi mesi: “L’impegno dimostrato in acqua dai nostri atleti è stato encomiabile. Hanno dato una grandissima soddisfazione non solo alla sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana, ma a tutto il movimento degli sport acquatici del nostro territorio. Tuttavia, il nostro lavoro non è certo finito qui”, sottolinea il tecnico parlando del prosieguo delle attività nel periodo invernale.

“Nonostante il cambio di stagione e gli impegni scolastici, i ragazzi hanno ripreso gli allenamenti con la stessa determinazione: l’obiettivo di questi mesi freddi è continuare a lavorare sodo per arrivare ancora più preparati e competitivi alle gare della stagione 2027. In questo percorso un sentito e doveroso ringraziamento va alla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia e in particolare al Presidente Lorenzo Di Candia, per la costante vicinanza, la fiducia e il fondamentale sostegno a tutta la nostra squadra. E in questo intenso percorso di crescita, ci tengo a rivolgere un pensiero di profonda gratitudine a Claudio Rignanese e Raffaele Scirpoli. Il loro supporto costante è un motore silenzioso ma inarrestabile, un vero e proprio punto di riferimento per lo svolgimento di tutte le nostre attività.”.

Per Nicholas Pio Telera, Nicolas Lombardi, Martin Lombardi e tutta la Lega Navale di Manfredonia, intanto, resta la grande soddisfazione di aver collezionato un oro, un argento e un bronzo, risultati che rappresentano un ulteriore prezioso passo nel percorso di crescita sportiva dei giovani canoisti.