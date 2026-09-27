Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata di Raimondo Todaro: età, lavoro, vita privata e come si sono conosciuti

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Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha scelto di proteggere la sua vita sentimentale più che mai. Per mesi non ha voluto rivelare il nome della donna che frequenta, preferendo mantenere un profilo basso e lontano dai riflettori. Oggi però l’identità della sua compagna è nota: si tratta di Giorgia Gagliano, una giovane estetista siciliana che ha conquistato il cuore del ballerino dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Giorgia Gagliano? quanti anni ha? di cosa si occupa? e come è nata la storia con Todaro?

Chi è Giorgia Gagliano: età, origini e lavoro lontano dalla TV

Giorgia Gagliano ha 30 anni, è originaria di Messina e lavora come estetista. Mora, riccia, riservata e molto attenta alla propria privacy, è una donna completamente estranea al mondo dello spettacolo. Gestisce o collabora con un centro estetico nella sua città, dove è conosciuta per la professionalità e per il carattere discreto.

Quando il suo nome ha iniziato a circolare sui social e sui siti di gossip, Giorgia ha scelto di blindare i profili personali, mantenendo un atteggiamento coerente con la sua natura: niente interviste, niente apparizioni, nessuna esposizione mediatica. Chi le è vicino racconta che non ha alcuna intenzione di trasformare la sua vita in un contenuto pubblico, nemmeno ora che la relazione con Todaro è diventata di dominio pubblico.

La vita privata e il legame con Todaro: una storia nata nel silenzio

La relazione tra Giorgia e Raimondo Todaro è iniziata qualche mese dopo la fine del matrimonio del ballerino con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. Una storia nata in punta di piedi, lontana dai riflettori, e rimasta segreta per molto tempo.

Todaro, uomo notoriamente riservato, non avrebbe voluto parlarne pubblicamente. A far emergere la relazione fu proprio Francesca Tocca, che in un’intervista televisiva rivelò che Raimondo non era single come aveva dichiarato. Da quel momento, il ballerino ha confermato la storia, pur continuando a proteggere la sua compagna.

Nel Grande Fratello Vip, pur senza fare il nome, Todaro ha parlato di Giorgia con parole che non lasciavano dubbi: disse di essere “felice di non avere nessun dubbio su di lei” e che potrebbe “stare mesi nella Casa sapendo che lei fuori è serena”. La produzione pensò persino di farla entrare per una sorpresa, ma Giorgia rifiutò per non esporsi mediaticamente.

Come si sono conosciuti: un incontro semplice, lontano dai riflettori

La nascita della loro storia non ha nulla di televisivo: si sono conosciuti in Sicilia, grazie ad amicizie comuni e frequentazioni legate alla vita quotidiana, non al lavoro. Un incontro semplice, naturale, che ha portato Todaro a ritrovare un equilibrio dopo un periodo complesso.

Giorgia, con il suo carattere tranquillo e la sua vita lontana dai palchi, ha rappresentato per lui una presenza stabile e discreta. Il feeling è cresciuto nel tempo, fino a diventare una relazione solida che Todaro ha portato con sé anche dentro la Casa del GF Vip.

Oggi i due sono ancora insieme, uniti da un legame che entrambi preferiscono vivere senza clamore. E mentre Raimondo continua la sua esperienza televisiva, Giorgia resta fuori, fedele alla sua scelta: proteggere la propria privacy e la loro storia.