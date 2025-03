[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cani avvelenati a Borgo Mezzanone: “Segnalazioni senza riscontri”

Segnalazione giunta via mail:

“Chiedo aiuto per una situazione di randagismo e assenza del comune a borgo Mezzanone. Stamani ho trovato due cani avvelenati su tre che da settimane segnalo alla polizia locale ed ENPA senza avere alcun riscontro. Per fortuna il terzo cane è ancora in vita ma credo per poco, nonostante segnalazioni e solleciti da parte mia mi è stato risposto che il cane verrà lasciato al suo destino.

Mi chiedo come mai tanti incontri nelle scuole per sensibilizzare poi quando c’è da intervenire la risposta è sempre negativa?”