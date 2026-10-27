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Cane maltrattato, scatta il sequestro. Denunciato il proprietario

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Serracapriola, supportati dai veterinari dell’Asl, ha consentito di mettere in salvo un cane vittima di presunti maltrattamenti. Il proprietario è stato denunciato a piede libero, mentre l’animale è stato posto sotto sequestro giudiziario e affidato a una struttura protetta, dove ha già ricevuto le cure necessarie.

L’episodio è emerso a seguito di una segnalazione giunta all’attenzione del sindaco di Serracapriola, Michele Leombruno, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

“Ho chiesto ai Carabinieri di verificare la situazione e sono intervenuti con grande tempestività – spiega il primo cittadino -. Gli accertamenti hanno confermato la fondatezza della segnalazione. Grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine e dei veterinari dell’Asl, il cane è stato sottratto a una condizione di sofferenza ed è ora al sicuro. Esprimo quindi tutta la mia gratitudine a coloro che immediatamente si sono prodigati per mettere fine a questa barbarie”.

Secondo quanto riferito, l’animale ora si trova in buone condizioni e sta ricevendo tutta l’assistenza necessaria presso il rifugio che lo ospita in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il sindaco ha quindi voluto ribadire l’importanza della tutela degli animali e del rispetto delle norme contro i maltrattamenti: “Nessuno può pensare di farla franca quando si tratta di violenze o abusi nei confronti degli animali. Segnalare situazioni sospette è un dovere civico e un gesto di responsabilità verso esseri viventi che non hanno voce per difendersi”.

E poi l’invito finale del sindaco: “Questa vicenda dimostra che la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine può fare la differenza. Un animale salvato è una vittoria per l’intera comunità. Noi continueremo a vigilare e a lavorare affinché episodi del genere non si ripetano”, ha concluso Leombruno.